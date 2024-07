Sabores da Mantiqueira: técnicas inovadoras fortalecem oliveiras e produção de azeite em MG

Aclr |Do canal RecordTV Minas no YouTube

O quinto episódio da série Sabores da Mantiqueira, exibido nesta quarta-feira (03), mostra o importante trabalho de apoio que a Epamig (Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais) oferece aos olivicultores do sul do estado. Esse tipo de cultura é novidade na região. Os técnicos estudam pragas que atacam as árvores brasileiras e auxiliam com informações durante a colheita de azeitonas. A série Sabores da Mantiqueira tem o oferecimento do Sistema FAEMG SENAR, a força e a voz do produtor rural mineiro.

