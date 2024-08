Sabores da Mantiqueira: consumo regular de azeite protege o coração Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 22/08/2024 - 17h19 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h02 ) ‌



O nono episódio da série Sabores da Mantiqueira mostra os benefícios do azeite para a saúde, principalmente para o coração. Mas você sabe como escolher a quantidade ideal para aproveitar os benefícios deste óleo? O importante é ficar de olho na data de fabricação, pois quanto mais novo o produto, melhor.

A série Sabores da Mantiqueira tem o oferecimento do Sistema FAEMG SENAR, a força e a voz do produtor rural mineiro. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

