Sabores da Mantiqueira: conheça o trabalho de uma azeitóloga Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 22/08/2024 - 17h15 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

#RecordMinas

Você sabe o que faz uma "azeitóloga"? A profissão ainda é desconhecida por muitas pessoas, mas acompanha de perto a fabricação do produto em Minas Gerais, que está revolucionando o mercado nacional. A especialista conta também como o “terroir” mineiro confere um sabor único para os nossos óleos. As funções desse trabalho são tema do 12º episódio da série de reportagens Sabores da Mantiqueira, exibido nesta quarta-feira (21).

A série Sabores da Mantiqueira é um oferecimento do Sistema FAEMG SENAR, a força e a voz do produtor rural mineiro.

Inscreva-se no canal da Record Minas: https://www.youtube.com/recordtvminas

‌



Acompanhe a Record Minas nas redes sociais:

Instagram: www.instagram.com/recordminas

‌



Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.