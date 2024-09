Sabores da Mantiqueira: com opções de frutos de mar, azeites saborizados atraem clientes Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 05/09/2024 - 16h44 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h35 ) ‌



O 13º episódio da série de reportagens Sabores da Mantiqueira, exibido nesta quarta-feira (28), mostra a história de uma azeitóloga que descobriu formas diferentes de saborizar o óleo da azeitona, para dar mais sabor, cor e aromas diferentes. São 30 sabores, que vão desde a mistura com o alecrim, até frutos do mar. Um deles ganhou este ano o prêmio de melhor do mundo, em um concurso especializado, na Itália.

A série Sabores da Mantiqueira é um oferecimento do Sistema FAEMG SENAR, a força e a voz do produtor rural mineiro.

