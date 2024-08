Sabores da Mantiqueira: chefs apostam em misturas inusitadas com azeite em sorvetes e até no café Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 22/08/2024 - 17h14 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h02 ) ‌



Você já experimentou colocar azeite no sorvete? E na goiabada ou no café? A mistura parece estranha, mas a harmonização de azeites com novos pratos tem feito sucesso entre chefs brasileiros. A aventura gastronômica é tema do 11º episódio da série de reportagens Sabores da Mantiqueira, exibido nesta quarta-feira (14).

A série Sabores da Mantiqueira é um oferecimento do Sistema FAEMG SENAR, a força e a voz do produtor rural mineiro.

