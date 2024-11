Sabores da França invadem Minas Gerais no Festival Fartura, em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 21/10/2024 - 15h51 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h37 ) twitter

O ano do Brasil na França será realizado em 2025. Mas, o Festival Fartura já adiantou um pouco do que pode surgir da mistura gastronômica entre os dois países. O Festival Fartura completou 10 anos neste fim de semana e já se tornou uma tradição em Belo Horizonte. Veja a matéria completa no vídeo acima.

