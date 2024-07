Sabesp é privatizada com valor histórico de R$ 14,8 bilhões Aclr|Do canal Record News no YouTube 19/07/2024 - 17h40 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h09 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A privatização da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, foi concluída por R$ 14,8 bilhões. Essa foi a maior oferta de ações da história do setor de saneamento no país. Desse total, R$ 6,9 bilhões serão desembolsados pela empresa Equatorial, que arrematou 15% do capital da empresa ao preço de R$ 67 por ação.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.