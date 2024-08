Sabatina Voto+: entrevistas com candidatos às prefeituras de SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 23/08/2024 - 19h45 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h22 ) ‌



O Grupo ND está realizando mais uma rodada de entrevistas com os candidatos às prefeituras das principais cidades de Santa Catarina, oferecendo uma visão aprofundada sobre as propostas e planos de cada um. Paulo Cesar traz todas as informações sobre o que foi discutido e como cada candidato pretende enfrentar os desafios das suas respectivas cidades. Acompanhe para ficar por dentro dos detalhes que podem influenciar as próximas eleições.

