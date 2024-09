Sabatina no Balanço Geral: Luciano do MLB fala sobre propostas para a capital Aclr|Do canal Record RS no YouTube 06/09/2024 - 11h13 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Record dá sequência à série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da capital. e hoje a gente recebe no estúdio, Luciano Schafer, do Partido Unidade Popular. Trabalhador autônomo de 44 anos, Luciano tem com vice, Amanda Benedett, também da UP. Luciano do MLB disputa uma eleição para a prefeitura de Porto Alegre pela primeira vez.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.