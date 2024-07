Sábado movimentado no comércio de Uberlândia: compras, filas e trânsito intenso

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

‌



De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), o sábado é um dos dias mais movimentados no comércio do centro de Uberlândia. Com a maioria das pessoas trabalhando durante a semana, compras, filas e trânsito intenso se tornam rotina nesse dia.

As lojas ficam lotadas de consumidores em busca de produtos variados, desde roupas e calçados até artigos de casa e eletrônicos. Essa aglomeração pode gerar filas longas nos caixas e dificultar a locomoção dentro das lojas.

O movimento intenso nas lojas também se reflete no trânsito das ruas do centro. As vias ficam congestionadas, especialmente nos horários de pico, como pela manhã e no final da tarde.

