Ryan, recém-promovido ao profissional, faz o gol da vitória do São Paulo

Atacante Ryan Francisco foi considerado o herói da vitória do São Paulo contra a Portuguesa. O jovem, que tem 18 anos e acabou de ser promovido para o profissional, marcou nos acréscimos do segundo tempo.

"Vamos juntos. Muito feliz por ter feito esse gol. Hoje realizo um sonho meu, do meu pai, do meu irmão, de toda minha família. Não vejo a hora de dar um abraço na minha mãe, no meu pai e em toda a minha família”, falou Ryan durante a entrevista para a Record.

