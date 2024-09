Rusticidade e beleza: Nelore Pintado é destaque no Camaru 2024 | Agro Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 02/09/2024 - 10h27 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h52 ) ‌



Uberlândia está sediando pela primeira vez uma exposição do Nelore Pelagens no Camaru, destacando a crescente popularidade da raça Nelore Pintado no Brasil, que já conta com cerca de 25 milhões de animais. Conhecida por sua rusticidade, precocidade, beleza e qualidade da carne, a raça Nelore Pintado, ou Nelore Variedade de Pelagens, representa 80% da força produtiva da indústria de carne no país, segundo a Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ).

A boa adaptação ao clima e a resistência a pragas, como o carrapato, são fatores que contribuem para o sucesso desta raça. Para entender melhor a criação dos Nelore Pintado, visitamos a Fazenda Sayonara, próxima a Uberlândia, onde pudemos observar de perto o processo. Estudos da Embrapa Pantanal apontam que a variação pintada tem qualidades ainda mais valiosas, o que estimula os pecuaristas a investirem na reprodução dessa raça. Uma característica particularmente apreciada pelos produtores é a velocidade de crescimento dos animais.

No Camaru, o gado já começou a chegar e ficará exposto até o dia 04 de setembro, quando iniciam as competições. O Sindicato Rural de Uberlândia vê a presença do Nelore Pintado no evento como um importante passo para destacar ainda mais a raça. Os produtores estão ansiosos para competir pelo cobiçado título de Grande Campeão e Campeã do Camaru 2024.

