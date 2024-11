Russo é encontrado à deriva com vida após dois meses Aclr|Do canal Record News no YouTube 15/10/2024 - 19h12 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h04 ) twitter

Um homem foi encontrado vivo depois de ficar dois meses à deriva em um barco inflável. Ele foi localizado ontem por uma embarcação de pesca a cerca de 1.000 km do ponto de partida e passa por atendimento médico. O bote havia iniciado a viagem em uma cidade no extremo leste do país asiático no dia 9 de agosto. O homem estava acompanhado do irmão dele, também adulto, e do sobrinho, um adolescente de 15 anos. Infelizmente, os dois não resistiram. Os corpos estavam junto do sobrevivente quando foi resgatado. Ele estava com a barba comprida e tinha perdido 50 kg. Apesar do estado grave, o homem estava consciente. A esposa dele afirmou que o trio havia levado comida suficiente para apenas duas semanas. A família teria organizado a viagem para ver as baleias da região.

