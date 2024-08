Rússia entra em alerta após invasão de soldados ucranianos Aclr|Do canal Record News no YouTube 08/08/2024 - 17h10 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h02 ) ‌



A Rússia entrou em estado de alerta depois de soldados ucranianos invadirem e ocuparem parcialmente uma cidade no sul do país. O inesperado avanço ucraniano fez com que o presidente russo, Vladimir Putin, mudasse as táticas de guerra de forma emergencial. Moscou declarou estado de emergência em Kursk, a região atacada, e convocou mais reservistas para a região de fronteira com a Ucrânia.

