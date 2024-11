Rússia diz ter sido atacada com mísseis americanos Aclr|Do canal Record News no YouTube 19/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No momento em que a guerra na Ucrânia completa 1.000 dias, a mídia estatal russa informou que o país foi atacado por mísseis de longo alcance de fabricação norte-americana. Segundo o ministério da Defesa da Rússia, as defesas aéreas abateram cinco mísseis lançados pela Ucrânia contra a região de Bryansk. fragmentos dos equipamentos teriam caído no território de uma instalação militar, causando um incêndio que já foi controlado. Para comentar mais sobre esse assunto, convidamos Vitelio Brustolin, professor de Relações Internacionais da UFF e pesquisador de Harvard.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.