Rubão, ex-diretor do Corinthians, depõe à polícia sobre suposto esquema de lavagem de dinheiro
09/08/2024 - 16h40



A polícia de São Paulo ouviu nesta quinta (8) o ex-diretor do Corinthians Rubens Gomes, o Rubão, em relação a um caso que apura possíveis crimes ligados ao contrato com um patrocinador. O depoimento foi realizado na delegacia e durou mais de três horas. A investigação envolve um possível esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao contrato entre o clube e uma empresa de apostas. Rubão afirmou ter recebido informações do presidente Augusto Melo sobre a ausência de intermediários no contrato, e mencionou que houve impedimentos para o repasse da quantia de R$ 25 milhões à empresa fantasma. Além disso, o ex-diretor anunciou que vai protocolar um pedido de impeachment contra Augusto Melo e citou uma milícia digital atuando dentro do Corinthians.

