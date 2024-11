Rua Urussanga passa a ter sentido único para implantação de binário em Joinville Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 17/10/2024 - 08h35 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h57 ) twitter

A Rua Urussanga, em Joinville, passa a ter sentido único como parte do novo binário implantado na região, com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos e a segurança no trânsito. A sinalização para essa mudança já está sendo instalada. Além disso, a Avenida Procópio Gomes também recebe obras de transporte, impactando o trânsito local. Confira as orientações para os motoristas.

