Rua Hermann Huscher tem alteração de trânsito em Blumenau

A Prefeitura de Blumenau decidiu manter as alterações no trânsito da Rua Hermann Huscher após um embargo de construção no Bairro Vila Formosa. Mostramos essas mudanças na segunda-feira, e agora o repórter Moisés Stuker está de volta para lembrar os motoristas sobre essa medida. Saiba mais sobre os detalhes dessa decisão que visa garantir a segurança viária na região, diretamente com nosso repórter Moisés Stuker, de Blumenau.

