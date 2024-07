Rua esquecida em Viamão: moradores juntam dinheiro para contratar patrola Aclr|Do canal Record RS no YouTube 23/07/2024 - 08h47 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h46 ) ‌



O Eduardo Carvalho esteve em Viamão, na região metropolitana, onde moradores reclamam do descaso da prefeitura com uma via principal. O local - que consta como asfaltado - não recebe reparos há anos. Pensando em tentar diminuir os prejuízos, os próprios moradores estão juntando dinheiro para contratar uma patrola.

