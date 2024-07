Rua do bairro José Mendes é liberada para trânsito após acidente com caminhão Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 17/07/2024 - 11h49 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h22 ) ‌



Uma rua do Bairro José Mendes, em Florianópolis, que estava bloqueada devido a um acidente com um caminhão carregado de bebidas, foi finalmente liberada para o trânsito. O veículo tombou, derrubou um poste de luz e atingiu dois muros de residências enquanto funcionários descarregavam as bebidas. A energia na região foi restabelecida no final da tarde do mesmo dia.

