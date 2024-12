RS Sustentável: cada gota conta em Canguçu: evento debate reserva de água, irrigação e piscicultura Aclr|Do canal Record RS no YouTube 30/11/2024 - 10h33 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h13 ) twitter

Vivemos uma época de insegurança climática. Verões cada vez mais quentes. Invernos, também. Por isso, é preciso discutir reservas de água, irrigação das lavouras e psicultura. E como as práticas agrícolas podem e devem estar alinhadas com a preservação ambiental. Foi o que tratou o quinto evento do ‘RS Sustentável: cada gota conta’ que aconteceu em Canguçu no sul do estado.

