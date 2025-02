RS enfrenta nova onda de calor; temperaturas podem passar dos 40°C Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 22/02/2025 - 22h38 (Atualizado em 24/02/2025 - 01h13 ) twitter

O Rio Grande do Sul enfrenta uma nova onda de calor e as temperaturas podem passar dos 40°C, especialmente no início da próxima semana, quando deve acontecer o pico de calor. Dois alertas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Santa Catarina também deve registrar temperaturas mais elevadas do que o normal.

