ROTINA E JANTAR DE GALA l ANA HICKMANN

Oi, pessoal! Tudo bem?

Novamente na correria da rotina, comecei a semana com uma campanha para o @institutoanahickmann junto com a @maislaserbyanahickmann. No dia seguinte, visitei a loja do meu amigo @vitorzerbinato para ver algumas roupas para eu usar em alguns eventos.

Na quarta-feira fui até a @pikurruchas pegar um bolo para uma comemoração muito especial: CHEGAMOS À 2 MILHÕES DE INSCRITOS NO CANAL! Para terminar com chave de ouro, fui acompanhar o @eduguedesoficial em um jantar de gala.

Vocês gostaram? Comentem aqui o que acharam e se querem ver mais vídeos assim por aqui. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijosss!

