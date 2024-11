Rota Enxaimel em Pomerode vence prêmio internacional de turismo sustentável Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/10/2024 - 07h54 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h17 ) twitter

Seis destinos de Santa Catarina foram reconhecidos com um prêmio internacional de turismo sustentável, uma grande vitória para o turismo ecológico no estado. Entre os vencedores, a Rota Enxaimel, em Pomerode, se destaca, valorizando a tradição e o cuidado ambiental da região. O repórter Moisés Stuker trouxe os detalhes ao vivo nesta terça-feira. Este reconhecimento fortalece ainda mais a visibilidade dos destinos turísticos catarinenses no cenário global e incentiva práticas sustentáveis ​​no turismo local. A premiação reforça a importância do turismo consciente e preservação do patrimônio cultural e ambiental.

