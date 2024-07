Ronda Alta: acidente entre carro e caminhão deixa quatro mortos Aclr|Do canal Record RS no YouTube 16/07/2024 - 09h45 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h45 ) ‌



Três jovens atletas e uma adolescente de apenas 16 anos, morreram em um acidente na cidade de Ronda Alta, no norte gaúcho. O veículo que estavam as vítimas bateu contra um caminhão que trafegava no sentido contrário. O trio que jogava basquete em um time de Chapecó, cidade do oeste catarinense, estava a caminho de uma competição em Carazinho. A adolescente acompanhava o grupo.

