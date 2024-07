Rogério Renato Mateucci, reitor da PUC-PR

Aclr |Do canal Grands no YouTube

No último sábado (06), o Grands por Bessa recebeu o reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Irmão Rogério Renato Mateucci. Ele é o mais novo a assumir o cargo e tomou posse como em 2022, com mandato até 2025. Presente em quatro cidades no Estado do Paraná, a PUC-PRpossui cerca de 100 cursos de graduação, 190 cursos de educação continuada e 16 programas de stricto sensu que compreendem diversas áreas do conhecimento atualmente são mais de 40 mil alunos, sendo quase 25 mil de graduação e o restante de especialização, MBA, mestrado e doutorado.

