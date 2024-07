Aclr |Do canal Canal do Cosme Rímoli no YouTube

RODRYGO FALA SOBRE PARCERIA COM ENDRICK E VINI JR. E A ESPERANÇA DO BRASIL PARA A PRÓXIMA COPA

O atacante Rodrygo compartilha suas impressões sobre a qualidade dos seus companheiros de equipe, Vini Jr. e Endrick. Destaca as habilidades excepcionais dos dois jogadores e como, juntos, podem ser a nova esperança do Brasil para a próxima Copa do Mundo. Rodrygo acredita a nova geração tem o potencial de trazer de volta a glória do futebol brasileiro.

