Rodrigo Phavanello se recusa a participar do desafio final e leva R$49 mil para casa Aclr|Do canal RECORD no YouTube 08/09/2024 - 18h42 (Atualizado em 09/09/2024 - 01h07 ) ‌



Rodrigo Phavanello venceu o último duelo do Acerte ou Caia e se credenciou a participar do desafio final. Ele poderia receber R$196 mil caso acertasse as dez perguntas dessa etapa. No entanto, ele recusou participar do desafio final e levou R$49 mil para casa.

