Rodovias escuras e risco de acidentes

Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

Alto contraste

A+

A-

A falta de iluminação nas rodovias do interior do estado do Rio de Janeiro prejudica os motoristas. Um problema antigo assim como a falta de manutenção em placas e postes.

#rodoviasestaduais #riscodeacidentes #transito

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista

Publicidade

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.