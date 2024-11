Rodovia SC-401 terá interdições temporárias Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 28/10/2024 - 21h31 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h21 ) twitter

A rodovia SC-401, importante via de acesso em Florianópolis, enfrenta interdições a partir desta segunda-feira, 28 de outubro, e se estende até quarta-feira. Motoristas que utilizam essa estrada devem ficar atentos às mudanças no tráfego e possíveis desvios que podem ocorrer durante esse período. Acompanhe as atualizações sobre a situação do trânsito e as orientações das autoridades.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.