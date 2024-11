Rodovia BR-376: tragédia no Paraná mata nove em acidente devastador Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 21/10/2024 - 14h49 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h30 ) twitter

Na noite de domingo, um grave acidente ocorreu na BR-376, resultando na morte de nove pessoas e causando a interdição da rodovia. Equipes de resgate, bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para atender a tragédia que chocou o Paraná. O repórter Márcio Falcão, junto com o cinegrafista Marcelo Thomazelli, está no local para fornecer detalhes sobre as operações de resgate e as condições do trânsito. A pergunta que surge é se o trânsito já foi liberado na rodovia após o trágico acidente. Confira a cobertura completa com mais informações.

