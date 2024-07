Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Rodízio para placas com finais 5 e 6 é suspenso mesmo com fim da greve de ônibus em SP

Alto contraste

A+

A-

A greve dos motoristas e cobradores de ônibus programada para hoje (3), em São Paulo, foi suspensa após reunião na Câmara Municipal. Houve avanço nas negociações sobre reajuste salarial e redução da jornada. Apesar do fim da greve, o rodízio de veículos está suspenso hoje (3) para placas com finais 5 e 6. A partir de amanhã (4), o rodízio volta normalmente para placas com finais 7 e 8.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.