Rodeio Camaru inicia com força total e agita Uberlândia | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/09/2024 - 11h59 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h45 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A primeira noite do Camaru 2024 foi marcada por muita agitação e animação no rodeio. O evento, que contou com uma grande competição e música de qualidade, teve um dos maiores públicos até o momento, ansioso para a volta do rodeio. Entre os visitantes estavam o atual campeão brasileiro, Rogério Venâncio, e o campeão de Barretos, Vitor Manoel Dias.

A etapa em Uberlândia também marcou o início da nova temporada do Campeonato Mundial da PBR (Professional Bull Riders), uma organização internacional dedicada à montaria em touros. Conforme as regras, os competidores precisam permanecer montados no touro por 8 segundos para garantir uma pontuação. O tempo inicia quando o touro sai do brete, e os competidores devem usar apenas uma corda de montaria, mantendo a outra mão no ar e sem tocar no touro, na corda, ou em si mesmos, sob pena de desclassificação.

Após o rodeio, a noite continuou com um show especial da dupla uberlandense Zé Mauro e Arthur, encerrando o evento com um toque musical.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=iLxR8OM4160

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=U6FLR2dYi9A

👉 https://www.youtube.com/watch?v=YXYRUDgrMUI

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia #camaru

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.