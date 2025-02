RODAMOS SP DE MOTO I ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 24/02/2025 - 20h00 (Atualizado em 25/02/2025 - 02h40 ) twitter

Oi, pessoal! Hoje foi um dia super especial! 🏍️✨ Eu e o Edu saímos para um passeio de moto por São Paulo e, no meio da nossa aventura, aproveitamos para escolher flores lindas para decorar o aniversário da Maria! 🌸🎂

Além disso, estamos muito felizes em compartilhar uma novidade incrível com vocês: nossa nova parceria com a @tekbond_oficial, uma marca que faz parte do nosso dia a dia! 💙 Vem ver todos os detalhes desse momento especial e acompanhar como preparamos tudo para a festa da Maria com muito carinho.

Não esquece de deixar seu comentário aqui! O que achou da decoração? E do nosso passeio? Queremos saber!

Se curtiu o vlog, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nada! Beijosss! 😘

