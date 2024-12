Roda gigante é um dos principais atrativos do natal de Joinville Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 06/12/2024 - 15h40 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h16 ) twitter

Uma das grandes atrações de Natal de Joinville neste ano é a roda gigante, instalada na Praça da Bandeira, um novo ponto de encontro para moradores e turistas. Com vistas deslumbrantes da cidade, essa novidade promete encantar quem passar por lá durante as festas de fim de ano. O repórter Mikael Melo chega ao local para mostrar todos os detalhes dessa atração que está dando o que falar. Confira com ele e venha se encantar com o Natal em Joinville!

