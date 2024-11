Roda-gigante e Bosque de Neve: atrações imperdíveis do natal 2024 em Joinville Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 07/11/2024 - 11h14 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As festividades de Natal 2024 em Joinville trazem grandes atrações para encantar moradores e turistas. Entre as surpresas, estão a instalação de uma roda-gigante na Praça e um Bosque de Neve, proporcionando um ambiente mágico para toda a família. O evento promete uma experiência única com várias opções de lazer, shows e decorações especiais. Vamos conhecer mais sobre o que Joinville preparou para as celebrações natalinas deste ano.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.