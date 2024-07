Roda da Vida: Descubra qual é a atual profissão de Rosi após uma vida de sacrifícios Aclr|Do canal Hora do Faro no YouTube 21/07/2024 - 19h11 (Atualizado em 22/07/2024 - 01h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Fim do mistério! Depois de uma vida de sacrifícios e provações e de ter trabalhado como empregada doméstica, Rosi atualmente é juíza em Cruzeiro do Sul (SC). Veja o desfecho dessa trajetória de sucesso no Hora do Faro.

Inscreva-se no canal Hora do Faro: http://r7.com/cMXe

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/HoraDoFaro/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/horadofaro/

Twitter: https://twitter.com/horadofaro

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hora-do-faro

#HoradoFaro #RodrigoFaro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.