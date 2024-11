Roda da Vida: conheça a história de Anna, jovem que morou nas ruas, mas hoje é milionária Aclr|Do canal Hora do Faro no YouTube 03/11/2024 - 17h53 (Atualizado em 04/11/2024 - 01h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No ‘Roda da Vida’ do Hora do Faro deste domingo (3), conheça a história da Anna, uma baiana que, infelizmente, não recebeu o amor dos pais como merecia. Com apenas 15 anos de idade, ela morou nas ruas e passou fome, mas hoje acumula um patrimônio milionário. No palco do programa, Tiago Abravanel, Lorena Coutinho, Sarah Andrade e Amado Batista irão tentar acertar a profissão da Anna. Acompanhe!

Inscreva-se no canal Hora do Faro: http://r7.com/cMXe

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/HoraDoFaro/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/horadofaro/

Twitter: https://twitter.com/horadofaro

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/hora-do-faro

#HoradoFaro #RodrigoFaro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.