Rod Oliveira: Conheça o DJ e diretor artístico por trás da NDFM
29/08/2024 - 22h26 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h25 )



Em celebração aos dois anos da NDFM, estamos compartilhando as histórias daqueles que fazem a rádio acontecer. Hoje, o destaque é Rod Oliveira, DJ e Diretor Artístico da NDFM, que com seu talento e dedicação, tem moldado a identidade sonora da emissora. Descubra como Rod combina sua paixão pela música com sua visão criativa para entregar uma programação única e envolvente.

