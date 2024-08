‘Robô-dentista’ realiza tratamento odontológico em tempo recorde Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 26/08/2024 - 11h59 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um robô desenvolvido por uma empresa norte-americana realizou a substituição de coroas dentárias em um tempo significativamente reduzido. O procedimento foi realizado em apenas 15 minutos após o escaneamento da boca do paciente com um scanner 3D. A técnica tradicional exigiria duas visitas ao dentista, cada uma durando cerca de uma hora. Embora ainda não tenha aprovação para uso comercial nos Estados Unidos, os testes mostraram eficácia na detecção de cavidades e erosões com uma taxa de precisão de 90%. O sistema também evita exposição à radiação ionizante presente em exames tradicionais.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.