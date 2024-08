Roberto Cabrini ganha medalha da Aeronáutica brasileira por cobertura das enchentes no RS Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 30/07/2024 - 11h59 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Força Aérea Brasileira realizou uma cerimônia em Brasília (DF) para comemorar os 151 anos de nascimento de Santos Dumont, o pai da aviação e patrono da Aeronáutica Nacional. Durante o evento, foi entregue a medalha de mérito Santos Dumont a civis e militares por serviços destacados prestados à Aeronáutica. O jornalista da RECORD Roberto Cabrini foi um dos homenageados pelo trabalho nas enchentes do Rio Grande do Sul, considerada a maior tragédia do estado. Cabrini passou quase um mês cobrindo a calamidade.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.