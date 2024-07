Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Roberto Cabrini fica frente a frente com empresário acusado de matar ex-amante

Em uma investigação especial, Roberto Cabrini vai ao interior de Goiás (GO) e fica frente a frente com os principais acusados de um crime que chocou o país e envolve assassinato e relacionamentos secretos. Poucas semanas antes do julgamento, o fazendeiro apontado como o responsável pela morte de uma comerciante fala pela primeira vez. O caso chamou a atenção após a revelação de que o corpo da vítima teria sido incinerado dentro de uma fornalha.

