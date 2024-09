RJ: operação policial no Complexo da Maré deixa três traficantes mortos Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 04/09/2024 - 19h43 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h05 ) ‌



O policiamento segue reforçado na região do complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. Nesta terça (3), três traficantes foram mortos durante uma operação policial. Segundo a polícia, pelo menos 13 pessoas foram detidas. O objetivo da operação era prender criminosos ligados às disputas territoriais em diversas partes do estado. Houve confronto e um intenso tiroteio. Um ônibus foi atingido por um disparo; ninguém se feriu. Por questões de segurança, 58 escolas públicas ficaram fechadas e unidades de saúde suspenderam o atendimento devido à operação.

