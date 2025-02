RJ: dona de buffet engana mais de 20 famílias ao fechar festas e não cumprir o contrato Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 21/02/2025 - 15h41 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais de 20 clientes denunciaram a dona de um buffet no Rio de Janeiro. As vítimas contrataram os serviços da empresária e ficaram no prejuízo após caírem em um golpe. A família da jovem Maria Eduarda foi uma das que saíram prejudicadas. A mãe da jovem havia planejado a festa de 15 anos da filha por meses, com mais de 100 convidados. Faltando uma semana para o aniversário, ela descobriu sobre o golpe. O caso foi registrado como estelionato e a empresária não respondeu às tentativas de contato.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.