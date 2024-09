RJ: começa nesta segunda (9) julgamento de acusados de matar advogado em frente à sede da OAB Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 09/09/2024 - 19h01 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h49 ) ‌



Começou nesta segunda (9) o julgamento dos três suspeitos de envolvimento na execução do advogado Rodrigo Marinho Crespo em frente à sede da OAB, no Rio de Janeiro. Leandro Machado, Eduardo Sobreira Moraes e Cezar Mondego de Souza serão interrogados no terceiro tribunal do júri. Além deles, 23 testemunhas também serão ouvidas ao longo da semana.

