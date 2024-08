RJ: carro de casal bate em viatura da Polícia Civil, policiais reagem e mulher morre baleada Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 12/08/2024 - 18h37 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h39 ) ‌



Foi enterrado no Rio de Janeiro, o corpo da mulher morta a tiros por policiais civis, depois que o carro em que ela estava bateu em um comboio da delegacia de homicídios. Segundo o marido da vítima, o casal voltava de uma festa, quando começou a ser perseguido por outro motorista, que alegava ter sofrido um acidente de trânsito. Com receio de ser uma emboscada, ele acelerou em direção à Avenida Brasil. Foi nesse momento que o carro do casal bateu em uma viatura da polícia, os agentes reagiram e atiraram. Um dos tiros acertou Elaine Esteves, de 39 anos, que morreu na hora.

