RJ: Bombeiro reformado ameaça motorista de aplicativo e faz esposa e filho reféns Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 26/08/2024 - 14h01 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h57 ) ‌



Um bombeiro reformado foi preso por ameaça e tentativa de homicídio após manter a mulher e o filho de reféns, no Rio de Janeiro. Momentos antes, Antônio Guimarães de Lima, 57 anos, teria ameaçado com uma arma um motorista de aplicativo que estacionou em frente à casa da família. A negociação com a Polícia Militar durou cerca de cinco horas até que ele se entregasse e libertasse os reféns. Ninguém ficou ferido durante o ocorrido. O homem foi preso em flagrante.

