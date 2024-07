RJ 106: Importante para o desenvolvimento econômico, mas precisa de manutenção

Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

‌



A+

A-

A RJ 106, rodovia que liga a cidade do Rio de Janeiro à região dos lagos, é muito importante para o desenvolvimento econômico. Mas, apesar da relevância da via para as cidades da baixada litorânea, motoristas que usam a RJ todos os dias reclamam das condições atuais.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #baixadalitoranea #rj106 #economia #regiãodoslagos #manutenção #infraestrutura

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

Publicidade

https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.