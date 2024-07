Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Alunos e professores de uma escola no bairro Navegantes, na zona norte da capital, reclamam do lixo acumulado na calçada. Eles cobram agilidade por parte da prefeitura. Além do mau cheiro, há o risco de doenças no local.

