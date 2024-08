RISCO DE EXPLOSÃO: FOGO DESTRÓI MATA PERTO DO PÓLO PETROQUÍMICO Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 30/08/2024 - 15h28 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h33 ) ‌



Matéria exibida no dia 29/08/2024

OLHA SÓ ESSA SITUAÇÃO. O CORPO DE BOMBEIROS PASSOU A TARDE TENTANDO APAGAR UM INCÊNDIO EM SENADOR CANEDO. POR POUCO, AS CHAMAS NÃO ATINGIRAM DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEL DO PÓLO DA PETROBRAS, COM MILHÕES DE LITROS DE COMBUSTÍVEIS. A SUSPEITA É DE INCÊNDIO CRIMINOSO.

